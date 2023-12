Raubüberfall in München: 15-Jähriger von Duo mit Schusswaffe bedroht! Polizei bittet um Hilfe

München - Erschreckender Zwischenfall in der bayerischen Landeshauptstadt! Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus München ist von zwei Fremden bedroht und im Anschluss seiner Jacke beraubt worden.

Die Münchner Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf einen 15 Jahre alten Jugendlichen nach den beiden Tatverdächtigen. (Symbolbild) © Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, befand sich das spätere Opfer am Vortag gegen 21.30 Uhr am S-Bahnhof Oberschleißheim. Dort wurde der Junge von einer ihm unbekannten "jüngeren männlichen Person" angesprochen.

Diese lockte ihn unter dem Vorwand, einem schwer verletzten Freund zu helfen, in die Rotdornstraße, in der der ebenfalls junge Komplize bereits wartete.

Der 15-Jährige wurde mit einer Schusswaffe massiv bedroht und zudem zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert. Nachdem die Tatverdächtigen ihm diese abgenommen hatten, traten sie die Flucht an.

Der beraubte Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt. Er vertraute sich seiner Mutter an, die direkt über den Notruf 110 die Polizei alarmierte.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Beamten fehlt von den beiden Verdächtigen aber jede Spur.