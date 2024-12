19.12.2024 19:35 1.160 Raubüberfall in München! Bewaffnete bestehlen Edel-Juwelier, Täter auf der Flucht!

Raubüberfall in München am Mittwoch: Täter dringen in Juweliergeschäft ein und rauben hochwertigen Schmuck.

Von Marcus Scholz

München - Mutmaßlicher Raubüberfall auf einen Münchner Edel-Juwelier am heutigen Donnerstagnachmittag! Die Polizei sicherte den Tatort und hielt im Altstadtbereich nach den Tätern Ausschau. © Peter Kneffel/dpa Wie BILD berichtete, sollen mindestens zwei bewaffnete Männer gegen 16.30 Uhr in das Geschäft nahe dem Bayerischen Hof und dem Promenadeplatz eingedrungen sein. Während einer der Täter eine Angestellte mit einer Waffe bedroht habe, habe sich sein Komplize mit einem Hammer an den Vitrinen zu schaffen gemacht. Dabei gingen Scheiben zu Bruch, hochwertiger Schmuck - angeblich im sechsstelligen Euro-Bereich - sei gestohlen worden. München Crime Mann mit Stichverletzungen in München gefunden: Ermittler geben neue Details bekannt Nach ihrer Tat sollen die Juwelier-Räuber mit E-Scootern geflüchtet sein. Vitrinen mit hochwertigem Schmuck wurden mit einem Hammer eingeschlagen. © Peter Kneffel/dpa Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sichert Spuren. © Peter Kneffel/dpa Polizei fahndet nach mutmaßlichen Juwelier-Räubern von München Laut BILD blieben drei Mitarbeiter des Geschäfts geschockt zurück. Die Polizei München teilte auf X mit, dass man inzwischen vor Ort mit der Spurensicherung begonnen habe. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen im Altstadtbereich - unter anderem mit einem Hubschrauber - seien die mutmaßlichen Täter weiterhin flüchtig. Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit der Tat gesehen haben, können die Polizei direkt vor Ort ansprechen oder sollen die 110 wählen. Erstmeldung um 19.15 Uhr, aktualisiert um 19.35 Uhr.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa