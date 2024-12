Raubüberfall! Bewaffnete bestehlen Edel-Juwelier, Täter noch auf Flucht

München - Raubüberfall auf einen Edel-Juwelier in der Kardinal-Faulhaber-Straße am späten Donnerstagnachmittag!

Die Polizei sicherte den Tatort in der Münchner Altstadt ab. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, sind am Vortag gegen 16.25 Uhr zwei bewaffnete Männer in das Geschäft, das sich nahe dem Bayerischem Hof und dem Promenadeplatz befindet, eingedrungen.

Die beiden Täter bedrohten demnach sowohl die anwesenden Angestellten als auch Kunden mit einer Schusswaffe, konnten Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeuten. Nach der Tat verließen die Männer das Gebäude, traten auf E-Scootern die Flucht in Richtung Prannerstraße an.

Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand.

Trotz sofort nach dem Notruf eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen mehr als 30 Streifen und ein Hubschrauber beteiligt waren, konnten die Täter nicht geschnappt werden.