Raubüberfall in Giesing: Maskierter Gangster bedroht Verkäufer mit Waffe

Nach einem bewaffenten Raub-Überfall in München-Giesing fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein 38-jähriger Verkäufer wurde am Montag gegen 17.10 Uhr von einem bislang unbekannten, maskierten Mann am Hintereingang eines Ladens im Münchner Stadtteil Giesing überrascht - und mit einer Schusswaffe bedroht! Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Täter drängte ihn unter Gewaltandrohung zurück in den Laden und forderte Bargeld.

Der Verkäufer übergab dem Angreifer mehrere tausend Euro aus dem Geschäft - dann flüchtete der Räuber mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der 38-Jährige, der bei dem Überfall leicht verletzt wurde, alarmierte anschließend die Polizei.

Trotz einer Großfahndung, an der zahlreiche Streifenwägen, Beamte einer Einsatzhundertschaft, ein Hubschrauber und die Diensthundestaffel beteiligt waren, fehlt vom Täter bislang jede Spur.