Schlafender Obdachloser in Münchner Tiefgarage überrollt: Fahrer flüchtet!

München - Ein schlafender Obdachloser ist in einer Tiefgarage in München von einem Auto überfahren worden. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Fahrer.

Die Münchner Verkehrspolizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Behörden am Freitag mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr in einer Tiefgarage im Bereich der Rosenheimer Straße Höhe Schleibinger Straße in Haidhausen.

Demnach schlief ein 43-jähriger Wohnsitzloser unmittelbar vor der Ausfahrt der Tiefgarage, als ein Autofahrer aus der Tiefgarage fahren wollte.

Der Obdachlose wurde überrollt und schwer verletzt. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte.

Der Autofahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Nun fahndet die Münchner Verkehrspolizei nach ihm und sucht Zeugen.