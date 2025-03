Schlimme Szenen in München: Frau wird rassistisch beleidigt, Fremder will Kind aus Wagen ziehen

München - Erschreckende Szenen in der bayerischen Landeshauptstadt: Eine 30 Jahre alte Münchnerin ist von einem fremden Mann rassistisch beleidigt worden. Der Unbekannte wollte sogar ihr Kind aus dessen Kinderwagen ziehen!

Die Münchner Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat sich der dramatische Vorfall bereits am 12. März gegen 12.10 Uhr an der Bushaltestelle Planegger Straße abgespielt, nachdem die Betroffene mit ihrem Nachwuchs zuvor einen Linienbus verlassen hatte.

Der Mann war demnach ebenfalls ausgestiegen.

Kurz darauf stellte er sich der Frau in den Weg und begann damit, diese lautstark zu beleidigen. Der Versuch, das kleine Kind aus dem Kinderwagen zu holen, scheiterte laut Polizei glücklicherweise.

Die 30-Jährige erstattete Anzeige, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen derzeit auf Hochtouren.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: