Schlimme Szenen in Maxvorstadt: Mann (32) fasst 13-Jähriger an Brust

Von Jan Höfling

München - Schlimme Szenen in der Maxvorstadt: Eine 13 Jahre alte Schülerin aus München ist auf dem Weg in die Innenstadt von einem Mann an der Brust angefasst worden. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. Alles in Kürze Mann fasst 13-Jährige in München an Brust.

Vorfall ereignete sich in der Elisenstraße.

Täter wurde eine Stunde später festgenommen.

Haftbefehl gegen 32-jährigen Eritreer erlassen.

Mann sitzt nun in Haftanstalt des Polizeipräsidiums. Mehr anzeigen Die Polizei konnte einen Verdächtigen (32) festnehmen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war es am zurückliegenden Freitag gegen 10.45 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen, als das Mädchen mit einer Mitschülerin und einer Lehrkraft unterwegs war. In der Elisenstraße kamen dem Trio zwei Männer entgegen. Einer davon griff der 13-Jährigen mit einer Hand oberhalb ihrer Kleidung an die Brust. Das Mädchen reagiert sofort und schlug die Hand des Fremden weg. Der 32 Jahre alte Eritreer ohne festen Wohnsitz in Deutschland und sein Begleiter entfernten sich danach vom Ort des Geschehens. München Crime Mann am Flughafen München festgenommen: Wollte er seine Tochter ermorden? Im Rahmen einer von der Polizei unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige eine Stunde später festgenommen werden. Sexueller Übergriff in München: Haftbefehl gegen Mann erlassen Obwohl sich der Mann nach dem Übergriff umgezogen hatte, konnte er den Angaben der Ermittler zufolge mittels vorliegender Kameraaufzeichnungen der polizeilichen Videoüberwachung im Alten Botanischen Garten zweifelsfrei wiedererkannt werden. Er wurde nach der Erstattung einer Anzeige und dem Abschluss sämtlicher polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt. Am Samstag erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa