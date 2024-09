Schock in Münchner Linienbus: Fahrgast hört Knall und entdeckt Einschussloch!

München - Nach einem mysteriösen Vorfall in einem Linienbus in Unterföhring bei München ermittelt die Kriminalpolizei.

An einem Linienbus der MVG wurde ein Einschussloch entdeckt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Behörden vom Freitag nahm ein Fahrgast in einem Linienbus an der Haltestelle Feringastraße Ost am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ein Knallgeräusch wahr und bemerkte kurz darauf eine gesprungene Scheibe.

Bei genauerer Betrachtung stellte der hinzugerufene Busfahrer ein Einschussloch fest, weshalb er die Polizei alarmierte.

Die Münchner Kripo sicherte in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt Spuren. Es konnten jedoch weder Geschoss- noch Bleirückstände festgestellt werden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Linienbus musste außer Betrieb genommen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Staatsanwaltschaft ging zunächst nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, weshalb die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.