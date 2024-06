Schockanruf! Bargeld und Gold übergeben: Senior aus Obergiesing betrogen, Polizei bittet um Mithilfe

Ein Rentner aus München ist auf Telefonbetrüger hereingefallen und hat diesen Bargeld und Gold übergeben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, hatte am Montagabend um 19.30 Uhr das Telefon des Rentners geklingelt. Am anderen Ende der Leitung war ein angeblicher Polizist, der dem Mann schlechte Nachrichten überbringen musste.

Dem überrumpelten Rentner wurde erklärt, dass eine Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, diesen verursacht habe.

Durch das Handeln seiner Angehörigen sei eine Person ums Leben gekommen. Um eine Haftstrafe noch abwenden zu können, sollte er zeitnah eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro bezahlen.

Aus diesem Grund übergab der Rentner an der eigenen Wohnungstüre wenig später Bargeld und Gold an einen bislang noch unbekannten Täter.

Der Betrug fiel laut Polizei auf, als der Münchner tags darauf Kontakt mit der Frau hatte, diese aber von nichts wusste.