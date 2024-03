Schulbus-Kontrolle in München: Fahrer betrunken mit Kindern an Bord unterwegs

München - Im Rahmen einer Schulbus-Kontrollaktion in München hat die Verkehrspolizei mehrere Verstöße festgestellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat in dieser Woche gezielt Schulbusse kontrolliert und dabei mehrere Verstöße festgestellt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die Beamten kontrollierten am heutigen Mittwoch gegen 7.50 Uhr vor einer Grundschule in der Ludwigsvorstadt einen 53-Jährigen, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, das als Schulbus gekennzeichnet war. In dem Wagen befanden sich den Angaben der Polizei zufolge acht Schulkinder.

Da die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer bemerkten, führten sie einen Atem-Alkoholtest durch. Dieser verlief positiv. Zu dem genauen Promillewert machten die Beamten keine Angaben.

Des Weiteren hatte ein Schüler, der direkt neben dem Fahrer saß, keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zudem fehlte bei einem weiteren Schüler eine vorgeschriebene Sitzerhöhung.

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt des Schulbusses wurde untersagt.