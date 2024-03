Schwerer Angriff in München: Mann schlägt 57-Jährigem von hinten Glasflasche auf den Kopf

Ein Mann (57) ist in München-Schwabing mit einer Glasflasche attackiert und schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Nähe der Münchner Freiheit in Schwabing.

Demnach schlug ein alkoholisierter 51-jähriger Obdachloser einem 57 Jahre alten Mann völlig unvermittelt eine Glasflasche von hinten auf den Kopf.

Ein 22-jähriger Angehöriger des Opfers konnte die Tat zwar beobachten, aber nicht mehr verhindern. Er kam dem schwer verletzen 57-Jährigen zu Hilfe. Dieser musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Angreifer versuchte zu flüchten, konnte aber von einer alarmierten Streife der Münchner Polizei festgenommen werden.

Am Samstag wurde Haftbefehl gegen den 51-jährigen slowakischen Staatsangehörigen erlassen. Die Polizei ermittelt zu den genauen Tatumständen.