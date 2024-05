Spanner im Schwimmbad: Junge Frauen (13, 18) in Umkleidekabine heimlich gefilmt

Landkreis München - Ein 24-Jähriger aus Freising ist dabei erwischt worden, wie er zwei junge Frauen in einem Schwimmbad beim Umziehen filmte und fotografierte.

Badegäste erwischten den Spanner auf frischer Tat. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 18 Uhr in einer Badeanstalt in Unterschleißheim.

Demnach bemerkten andere Badegäste, wie der Mann sein Smartphone unter eine Umkleidekabine hielt, in der sich gerade eine 13-Jährige und eine 18-Jährige umzogen.

Die Zeugen verständigten umgehend den Bademeister, der den Spanner bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielt.

Das Handy des Täters wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt.