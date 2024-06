Streit eskaliert: Sicherheitsdienst-Mitarbeiter zieht Pistole und schießt

Die Polizei ermittelt, nachdem im Münchner Norden Schüsse gefallen sind. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hab es am Samstag in den frühen Morgenstunden zunächst eine Ruhestörung durch einen 36-jährigen Münchner gegeben.

Statt der Bitte der Anwohner nachzukommen, wurde der Mann nur noch lauter.

Unter den Anwohnern war auch der 28-jährige Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. Er habe zuerst versucht, den Ruhestörer zu beruhigen.

In einer folgenden Auseinandersetzung zwischen den Männern ging der 36-Jährige mehrfach "bedrohlich" auf den 28-Jährigen zu.

Der zog daraufhin seine Waffe (für die er eine Erlaubnis besitzt) und feuerte drei Schüsse ab. Verletzt wurde niemand, ein geparktes Auto wurde allerdings durch die Projektile beschädigt.