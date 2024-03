14.03.2024 15:26 Streit eskaliert! Mann landet schwer verletzt in Krankenhaus

Heftige Schlägerei vor einem Lokal in Berg am Laim! Ein Mann musste in ein Krankenhaus in München gebracht werden, ein anderer landete im Sicherheitsgewahrsam.

München - Folgenschwere Schlägerei vor einem Lokal in Berg am Laim! Ein 38 Jahre alter Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ein 32-Jähriger landete im polizeilichen Sicherheitsgewahrsam. Die Polizei musste in München ausrücken. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa Wie die Münchner Beamten zum Fall am heutigen Donnerstag mitteilten, hatte dieser sich bereits am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr abgespielt. Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge den Notruf der Feuerwehr gewählt, nachdem er die körperliche Auseinandersetzung zweier Gäste bemerkt hatte. Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, versuchte der 32-Jährige mit Wohnsitz in München zwar noch zu fliehen, kam aber nicht sonderlich weit. Bei dem Mann wurden nach seiner Festnahme leichte Verletzungen in seinem Gesicht festgestellt. München Crime Hunderttausende Euro erbeutet! Täter brechen in zwei Wohnungen ein, Polizei sucht dringend Zeugen Sein Widersacher, der ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt gemeldet ist, wurde zeitgleich vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt. Er hatte bei der Auseinandersetzung der Männer schwere Kopfverletzungen und musste nach der Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Beteiligten wiesen eine deutliche Alkoholisierung auf. Kommissariat 26 der Münchner Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Berg am Laim Beim 32-Jährigen konnte ein Messer, mit dem er den 38-Jährigen bedroht haben soll, entdeckt und sichergestellt werden. Er wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen, konnte in den frühen Morgenstunden jedoch wieder entlassen werden. Das Kommissariat 26, das für Körperverletzungsdelikte zuständig ist, führt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.

