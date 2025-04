Streit eskaliert komplett: Mann blockiert Tür einer U-Bahn und verletzt Fahrer

München - Ein Mann hat an einer U-Bahn-Haltestelle in München eine Tür blockiert und den Fahrer schwer verletzt.

Der U-Bahnfahrer wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Vorfalls kam es in der Landeshauptstadt auf der Linie U6 am Mittwoch zu erheblichen Beeinträchtigungen.