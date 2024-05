Taxifahrer von Pärchen in Sackgasse gelotst: Plötzlich hat er ein Messer am Hals!

München - Ein 64-jähriger Taxifahrer ist von einem Pärchen in München ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach dem Duo und bittet um Zeugenhinweise .

Ein Taxifahrer in München ist Opfer eines Raubdelikts geworden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Mann und die Frau stiegen am Donnerstag gegen 23.15 Uhr in das Taxi und gaben an, nach Perlach fahren zu wollen. Eine genaue Zieladresse nannten sie den Angaben der Polizei zufolge nicht.

Demnach lotsten sie den Taxifahrer in eine Sackgasse. Dann packte der Mann den 64-Jährigen am Hals, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte Bargeld.

Der Taxler übergab dem Angreifer seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro.

Das Paar forderte den Fahrer anschließend auf, langsam weiterzufahren. In der Aribonenstraße flüchtete das Duo mit dem Geld in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.