Tödliche Attacke in München: Polizei hat erste Spur zu Hauptverdächtigem

München - Nach einem tödlichen Angriff auf einen Mann in der Münchner Innenstadt ist der Hauptverdächtige, der 30-jährige Rafal Artur Pawlak, weiter auf der Flucht.

Der 30 Jahre alte Rafal Artur Pawlak gilt als Hauptverdächtiger in dem Fall. © Polizeipräsidium München

Bislang gebe es keine Festnahme zu vermelden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler durchsuchten laut Polizei in der Nacht drei Wohnungen in München, in denen der gesuchte 30-Jährige vermutet wurde.

Dabei hätten die Ermittler Kleidung gefunden, die der Mann "höchstwahrscheinlich" bei der Tat getragen habe.

Die Polizei sucht mit einer Aufnahme aus einer Überwachungskamera am Tatort im Alten Botanischen Garten per Öffentlichkeitsfahndung "intensiv" nach dem Polen. Laut Polizei ist er nicht mit einer festen Adresse in Deutschland gemeldet.

Eine Obduktion des getöteten 57-Jährigen habe in der Zwischenzeit ergeben, dass dieser mit Tritten unter anderem gegen den Kopf verletzt worden sei.

Videoaufnahmen hätten Hinweise auf einen gewaltsamen Streit am Mittwochvormittag gegeben. Kurze Zeit danach war der Mann schwer verletzt am Neptunbrunnen gefunden worden, später starb er.