Überfall auf Tankstelle in Hadern: Täter auf der Flucht

München - Im Stadtteil Hadern hat ein maskierter Mann am Dienstagabend eine Tankstelle überfallen. Der unbekannte Täter konnte bislang nicht gefasst werden, die Münchner Polizei sucht nach Zeugen.

Der Täter erbeutete einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro und flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Der glücklicherweise beim Überfall unverletzt gebliebene Mitarbeiter der Tankstelle verständigte derweil den Polizeinotruf.

Den Angaben zufolge bedrohte er kurz darauf einen Angestellten, der am Verkaufstresen stand, mit einem Messer, forderte die Herausgabe von Geld.

Wie die Beamten am Mittwochmittag mitteilten, hat der Mann gegen 22.45 Uhr die Tankstelle betreten.

Die Ermittlungen laufen in der bayerischen Landeshauptstadt auf Hochtouren, das Kommissariat 21 hat diese übernommen.

Der gesuchte Täter wird von den Beamten wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,85 Meter groß

schlanke Statur

sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent

bekleidet mit Bluejeans, olivgrüner Jacke mit Fellkragen, weißen Sneakern mit dunklen Applikationen

maskiert mit weißer Faschingsmaske, trug hellblaue Einmalhandschuhe

führte Einkaufstasche mit sich

bewaffnet mit Küchenmesser

Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich Würmtalstraße, Sauerbruchstraße, Waldwiesenstraße und Am Klopferspitz etwas beobachtet hat, das in einem Zusammenhang mit dem Zwischenfall stehen könnte, wird gebeten, sich mit dem Münchner Polizeipräsidium unter der Rufnummer 08929100 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.