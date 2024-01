Vergewaltigung an Münchner Hochschule: Security vergeht sich an Studentin

Die Polizei Münchner Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen Vergewaltigung. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, lernte die 22-Jährige in einem Studierzimmer an der Hochschule in Neuhausen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Anschließend legte sie sich auf einer Couch in dem Zimmer zum Schlafen.

Gegen 5.30 Uhr soll sich ein Security-Mitarbeiter mit Wohnsitz in München zu der Studentin dazugelegt und sich an ihr vergangen haben.

Die junge Frau vertraute sich danach einem Bekannten an, der sich im Erdgeschoss des Gebäudes befand. Er alarmierte umgehend die Polizei.

Der 25-jährige Sicherheitsdienst-Mitarbeiter wurde noch am Tatort festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.