Verstörender Vorfall vor Münchner Kaufhaus: Frau flieht in Panik zu ihrem Auto!

München - Widerliche Szenen am helllichten Tag in München !

Die Münchner Polizei konnte schnell einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Eine Frau stand am Mittwochnachmittag gegen 13.35 Uhr vor dem Eingang eines Kaufhauses in Freimann, wie das Münchner Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte.

Plötzlich sprach sie ein Mann an, zog sich die Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil!

Die 46-Jährige flüchtete in ihr Auto, das sie glücklicherweise in unmittelbarer Nähe geparkt hatte, und alarmierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Die Beamten nahmen einen 33 Jahre alten Obdachlosen fest. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.