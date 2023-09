Weißwurstdieb eskaliert und wird verhaftet!

München - Erst biss er in Weißwürste ohne zu zahlen, dann eskalierte er völlig: Ein Mann wurde nach mehreren Drohungen und Beleidigungen am Münchner Hauptbahnhof verhaftet.

Am Hauptbahnhof musste sich die Bundespolizei um einen aggressiven Weißwurstdieb kümmern. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei am heutigen Donnerstag mitteilte, biss ein 33-Jähriger am Mittwochmorgen in der DB-Kantine in mehrere Weißwürste, ohne diese zu zahlen.

Als eine Mitarbeiterin ihn darauf aufmerksam machte, wurde er ausfallend und bedrohte die 66-jährige Frau.

Auch von der alarmierten Bundespolizei ließ sich der Mann nicht beeindrucken und beleidigte und bedrohte die Beamten.

Außerdem versuchte er einem 30-jährigen Polizisten die Waffe, sowie den Schlagstock, abzunehmen.

Als er schließlich überwältigt und in eine Zelle auf der Wache gebracht wurde, schlug der 33-Jährige selbst so mit dem Kopf gegen die Zellwand, dass er sich eine blutende Platzwunde zuzog. Vom hinzugezogenen Rettungsdienst wollte er sich nicht behandeln lassen. Ein Notarzt entschied, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht werden sollte, um behandelt zu werden.