Widerlicher Zwischenfall in München: 32-Jährige in Wald sexuell belästigt

München - Widerlicher Vorfall in Feldmoching! Eine 32-Jährige ist unweit des Regattawegs sexuell belästigt worden.

Die Fahndung der Polizei verlief erfolgreich. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, war die Frau aus dem Landkreis Dachau am Vortag gegen 16 Uhr mehrere Meter abseits des Wegs in einem Waldstück unterwegs, als sie bemerkte, dass sie von einem fremden Mann beobachtet wurde.

Als sie daraufhin zum Weg zurückging, stellte sie fest, dass der Unbekannte sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sie wählte deshalb den Notruf.

Im Rahmen einer seitens der Beamten sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 69 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Dachau angetroffen werden, auf den die Beschreibung genau passte.