Widerlicher Zwischenfall in Gaststätte: Rechtsextreme Parole und Hitlergruß!

München - Widerlicher Zwischenfall in einer Gaststätte in München ! Ein 26 Jahre alter Mann, der aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen stammt, soll eine rechtsextreme Parole angestimmt und den Hitlergruß gezeigt haben.

Die Münchner Polizei ermittelt weiter zu dem Fall. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am heutigen Mittwoch mitteilte, waren die Beamten gegen 19 Uhr am gestrigen Dienstagabend von Gästen sowie den Mitarbeitern alarmiert worden.

Der 26-Jährige war den Angaben zufolge mit einer mehrköpfigen Personengruppe unterwegs. Durch diese sei die Parole entsprechend ergänzt worden.

Die angerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort in der Gaststätte in der Maxvorstadt insgesamt 16 Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 43 Jahren antreffen. Alle verfügen über Wohnsitze in Bayern.