Wiederholte sexuelle Übergriffe in München: Haftbefehl gegen 29-Jährigen erlassen

München - Innerhalb nur weniger Tage ist ein 29-Jähriger zweimal wegen sexueller Übergriffe auf Frauen in München festgenommen worden. Nach der zweiten Tat erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann.

Das Kommissariat für Sexualdelikte des Polizeipräsidiums München ermittelt gegen den 29-Jährigen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der erste Vorfall in der Nacht auf Freitag um kurz nach Mitternacht im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Rotkreuzplatz. Demnach benutzte eine 27-jährige Münchnerin die Rolltreppe in Richtung Ausgang Wendl-Dietrich-Straße, als der 29-Jährige sie "mit beiden Händen unsittlich an ihrem Gesäß" berührte.

Die junge Frau informierte Polizisten, die sich an der Oberfläche der U-Bahnhaltestelle befanden, über den Vorfall, die den Angreifer noch am Bahnsteig festnehmen konnten.

Der Obdachlose mit albanischer Staatsangehörigkeit wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, von dort aber am Folgetag durch die Staatsanwaltschaft entlassen.

Am Montag darauf begrapschte der 29-Jährige gegen 20.35 Uhr am Bahnsteig des U-Bahnhofes Westfriedhof eine 45-Jährige. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, die den Angreifer am U-Bahnhof Gern festnehmen konnte. Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin Haftbefehl gegen ihn.