Männer an Tankstelle attackiert: Polizei ermittelt gegen neun Verdächtige wegen versuchter Tötung

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf zwei Männer an einer Tankstelle in Hemau gegen insgesamt neun Verdächtige. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Drei davon seien bereits im November festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nun sind zwei in Nordrhein-Westfalen festgenommene Männer in Haft gekommen.

Vier weitere Verdächtige sind von Zielfahndern des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) in Bulgarien festgenommen worden. Ihre Auslieferung nach Deutschland wurde beantragt.



Den Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren wird die versuchte Tötung zweier Männer vorgeworfen, wie es weiter hieß.

Demnach waren am 6. November ein 42- und ein 37-Jähriger von einer Menschengruppe an einer Hemauer Tankstelle angegriffen worden.

Die beiden Männer erlitten dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die Täter seien zunächst unerkannt vom Tatort geflüchtet. Ein Mann, der Erste Hilfe leistete, wird nun von der Polizei als wichtiger Zeuge gesucht.