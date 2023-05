Drag-Lesung sorgt für Aufregung: Das sagt Vicky Voyage zur "Kindeswohl"-Debatte

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (52) sah darin "Kindswohlgefährdung und einen Fall fürs Jugendamt", wie am Wochenende in der "Bild"-Zeitung zu lesen war.

"Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Julana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten!", wird die Lesung "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" angekündigt.

"Hätten diese Menschen die Informationen zur Veranstaltung sorgfältig gelesen, wüssten sie, dass es sich um ein kindergerechtes Programm handelt", sagte die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur in München am Dienstag.

Vicky Voyage kann die Aufregung um ihren Auftritt am 13. Juni nicht verstehen - und findet die Vorwürfe haltlos. "In einem Kino laufen nachmittags Filme für die ganze Familie und abends teilweise für Publikum 18+. Ist es dadurch ein Erotik- oder gewaltverherrlichendes Kino, das man mit Kindern meiden sollte? Nein. Sondern das Programm wird individuell an das jeweilige Publikum angepasst", erklärt sie.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (64, SPD) entschuldigte sich für seine anfängliche Kritik an der Lesung. "Mir war nicht bewusst, dass meine Äußerung eine solche Auswirkung in die Community hinein haben würde und dass ich damit auch Menschen verletzt habe. Das war nie meine Absicht und tut mir leid", stellte Reiter klar. "Völlig absurd ist, dass mein Statement von rechten Kreisen als Legitimation fürqueer-feindliches Auftreten genutzt wird." Er stehe "auch weiterhin stabil an der Seite der gesamten queeren Szene".

Die CSU-Fraktion in München stört sich vor allem am Namen "BigClit", zu Deutsch so viel wie "Große Klitoris". Dieser Name sei sexualisiert, urteilte die Fraktion. Eine Reaktion, die den Sexualpädagogen Krüger nicht überrascht. Für die Außendarstellung sei der Künstlername problematisch, er provoziere und könne falsche Assoziationen hervorrufen. "Festzustellen ist aber auch, dass Kinder eine englischsprachige Abkürzung dieser Art in der Regel nicht verstehen, und selbst wenn, auch die Benennung eines Körperteils an sich keine Kindeswohlgefährdung darstellt", findet Kröger.

In München wird weiter diskutiert. Für Unmut bei der CSU sorgte die Tatsache, dass die Stadtratsfraktion am Christopher Street Day nicht bei der Parade mit einem eigenen Wagen dabei sein darf. Voraussetzung für eine Teilnahme sei der glaubhafte und konsequente Einsatz fürgleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen, so die Veranstalter, die das bei der CSU nicht gegeben sehen, auch wenn sich einzelne Personen glaubhaft dafür stark machten.

Die CSU fühlt sich durch die Absage ungerecht behandelt: "Wer Vielfalt feiert, muss auch vielfältige Meinungen akzeptieren."