18.07.2024 11:22 Betrunkener knallt auf die Gleise, Zugführer erleidet Schock

In München ist in der Nacht auf Donnerstag ein Alkoholisierter auf die Gleise an der Donnersbergerbrücke gefallen. Der Zugführer musste seinen Dienst abbrechen.

Von Marco Schimpfhauser

München - In der Nacht auf Donnerstag ist in München an der Donnersbergerbrücke ein 22 Jahre alter Mann auf die Gleise gefallen. Dabei hatte der Mann noch Glück im Unglück. In der Nacht auf Donnerstag ist in München ein Betrunkener in den Gleisbereich einer S-Bahn gefallen – zum Glück hinter das Fahrzeug. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Der Betrunkene stürzte nämlich gegen 1.45 Uhr hinter die stadtauswärts fahrende S4 Richtung Geltendorf. "Bei Eintreffen der Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr München konnte ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Gleisbereich angetroffen werden, der ansprechbar war, aber Kopfverletzungen aufwies", teilte die Bundespolizeiinspektion München mit. Später wurde im Krankenhaus ein Schädel-Hirn-Trauma bei dem Verunglückten diagnostiziert, wie es weiter heißt. München Alles für Hund und Katz: Großes Sommerfest mit Vermittlungsaktion im Tierheim München Laut der Videoauswertung war er wohl aufgrund seiner Alkoholisierung hinter die Straßenbahn gestürzt, als die bereits zum Stehen kam. Jedoch hatte der 49 Jahre alte Triebfahrzeugführer den Zeitpunkt des Sturzes nicht mitbekommen: Er dachte, den Mann überrollt zu haben. Er musste vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut werden und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. "Nach zirka 45 Minuten konnte die zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen veranlasste Gleissperrung gegen 2.30 Uhr wieder aufgehoben werden", gab die Polizei bekannt.



Titelfoto: Peter Kneffel/dpa