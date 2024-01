22.01.2024 17:03 Dramatische Reanimationsszenen am Riemer See! Feuerwehrtaucher kämpfen um Leben von Senior

Dramatische Szenen am Riemer See! Ein Mann ist am Montag nach einem Bad in dem Badesee im Münchner Osten zusammengebrochen und musste vor Ort reanimiert werden.

Von Jan Höfling

München - Dramatische Szenen am Riemer See! Ein 72 Jahre alter Mann ist am heutigen Montagvormittag nach dem Schwimmen in dem Badegewässer im Münchner Osten zusammengebrochen. Er musste reanimiert werden. Der Riemer See ist derzeit nur zum Eisbaden geeignet. © Berufsfeuerwehr München Wie die Feuerwehr mitteilte, war es um kurz nach 10.30 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Taucher der Feuerwache 5, die gerade zufällig vor Ort beim Eistauchen an dem See waren, konnten dem Senior durch ihr blitzschnelles Handeln das Leben retten. Diese hatten während der laufenden Tauchübung beobachtet, wie der 72-Jährige zwar noch an Land gelangt, dort dann aber zusammengebrochen war. Demnach eilten die Feuerwehrleute unmittelbar zu dem Mann und stellten fest, dass dieser keinen Puls mehr hatte. Sofort wurde mit der Reanimation begonnen. Im Zuge der Wiederbelebungsversuche kam auch der Defibrillator des Einsatzfahrzeuges zum Einsatz. Zudem wurden die Retter alarmiert. Glücklicherweise konnte bei dem Mann nach kurzer Zeit wieder ein Puls festgestellt werden, er atmete wieder selbstständig. Nach einer weiteren Versorgung in einem Rettungswagen wurde der Senior in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München