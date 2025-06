Es war sein Herzensprojekt: Moshammers Obdachlosenverein wird aufgelöst

Nach Angaben des Sprechers wurden in der Vergangenheit verschiedene Angebote für Wohnungslose von dem Verein unterstützt.

Nach Ablaufen einer Sperrfrist sei es im kommenden Jahr möglich, den Verein aufzulösen und das Restvermögen in niedriger sechsstelliger Höhe an zwei Organisationen zu geben, die sich ebenfalls dem Engagement für obdachlose Menschen widmen. Dies sei in der Vereinssatzung so bereits vorgesehen.

Bedacht wird die Initiative "Biss - Bürger in sozialen Schwierigkeiten", die insbesondere für ihre in München herausgegebene gleichnamige Straßenzeitung bekannt ist. Die zweite Hälfte soll an die "Initiative für Menschen ohne Obdach" gehen, die ein Wohnheim für Männer betreibt.