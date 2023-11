10.11.2023 13:44 Brand in Münchner Bürogebäude verursacht enormen Schaden

In einem Bürogebäude in der Messerschmittstraße in München-Mossach ist es zu einem Brand gekommen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Brand auf dem Flachdach eines Bürogebäudes in München hat einen enormen Schaden verursacht. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen. © Berufsfeuerwehr München Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den Brand am Donnerstag gegen 20.36 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Münchner Feuerwehr am Freitag mitteilte. Als die Helfer am Einsatzort in der Messerschmittstraße in Moosach eintrafen, sahen sie die Flammen auf dem Dach und alarmierten umgehend weitere Kräfte nach. Die Feuerwehr kämpfte sowohl über eine Drehleiter, als auch über das Treppenhaus gegen das Feuer. Das Blechdach musste auf einer Länge von etwa 20 Metern geöffnet werden, um die brennende Isolierung abzulöschen. München Feuerwehreinsatz Zug auf freier Strecke evakuiert: Tankcontainer ruft Feuerwehr auf den Plan Glücklicherweise entstand im Inneren des Gebäudes kein Schaden. Um kurz nach 22 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Die Feuerwehr schätzte den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München