15.06.2023 10:13 Brand in Maxvorstadt: Feuerwehrleute müssen zwei Menschen mit Drehleiter retten

In der Maxvorstadt hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Die Münchner Feuerwehr musste in der Türkenstraße zwei Menschen mit einer Drehleiter retten.

Von Jan Höfling

München - In der Maxvorstadt hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa Wie die Münchner Feuerwehr am frühen Vormittag mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 2.43 Uhr in die Türkenstraße gerufen worden. Zuvor hatten demnach mehrere Personen lodernde Flammen und austretenden Rauch aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses bemerkt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, riefen den Angaben zufolge bereits zwei Menschen aus den Räumlichkeiten oberhalb der Brandwohnung am Fenster lautstark um Hilfe. Sie konnten über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht und dem ebenso angerückten Rettungsdienst übergeben werden. Beide hatten Glück, waren auch dank der schnellen Rettungsmaßnahmen unverletzt geblieben. München Feuerwehreinsatz Mitten in der Nacht: 20 Jahre altes Auto steht in München komplett in Flammen Im Anschluss gelang es der Feuerwehr zügig, den Feuerausbruch in der frisch umgebauten und noch leerstehenden Wohnung zu löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird aufgrund des Brandes und der Verrußung auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa