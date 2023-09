Dachstuhlbrand in Neuhausen: Was war die Ursache?

München - Nach einem Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in München hat sich die Ursachenermittlung zunächst schwierig gestaltet.

Ein Feuerwehrmann kollabierte bei den Löscharbeiten wegen der Hitze im Korb der Drehleiter. © Berufsfeuerwehr München (2)

Die Brandursache sei noch offen, da die Gefahr durch herabstürzende Teile und die unklare Statik die Ermittlungen blockiere, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Brand in dem sanierungsbedürftigen Wohn- und Geschäftshaus in der Schulstraße (Stadtteil Neuhausen) war dem Polizeinotruf Montagmittag gemeldet worden.

Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauerten bis in die Abendstunden an. Über Nacht sei zudem Brandwache wegen der noch schwelenden Glut gehalten worden, so ein Polizeisprecher.

Ein 37-jähriger Feuerwehrmann, der unter Atemschutz über einen längeren Zeitraum im Korb der Drehleiter arbeitete, kollabierte aufgrund der hohen Außentemperaturen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, inzwischen geht es ihm wieder gut, erklärte die Feuerwehr.