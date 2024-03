Dramatischer Feuerwehreinsatz in München: Vier Menschen bei Brand verletzt!

München - Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in München hat vier Verletzte gefordert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Sonntagabend zu einem Kellerbrand nach Forstenried alarmiert worden. © Berufsfeuerwehr München

Die Rettungskräfte wurden am Sonntag gegen 18.45 Uhr alarmiert, wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte.

Als die Helfer am Einsatzort in der Buchloer Straße in Forstenried eintrafen, war der Treppenraum bereits komplett verraucht. Zahlreiche Bewohner standen auf den Balkonen ihrer Wohnungen und riefen um Hilfe.

Die Feuerwehr rettete 13 Menschen, darunter vier Kinder, über zwei Drehleitern.

Ein Atemschutztrupp bekämpfte zeitgleich die Flammen im Keller des neunstöckigen Gebäudes. Dort brannten drei Kellerabteile. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die Verletzten wurden in Münchner Kliniken gebracht.