Einsatz in München: BMW fängt während der Fahrt Feuer!

München - In München ist ein BMW während der Fahrt in Brand geraten.

Der BMW wurde durch den Brand stark beschädigt. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Dienstag mitteilte, war eine 36-Jährige mit ihrem Auto am Montag in der Attenkoferstraße in Sendling unterwegs, als sie plötzlich schwarzen Rauch aus dem Motorraum bemerkte.

Als sie anhielt, schlugen demnach sofort Flammen unter der Motorhaube hervor. Die Frau begab sich in Sicherheit und alarmierte gegen 20.46 Uhr die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf den Innenraum verhindern.