Emotionaler Aufruf der Münchner Feuerwehr: Kamerad Michael sucht einen Lebensretter

München - Als Feuerwehrmann ist Michael ein verlässlicher Helfer in der Not. Nun braucht der 51-Jährige selbst Hilfe - denn vor Kurzem erhielt er die Schockdiagnose Blutkrebs. Daher sucht die Feuerwehr München einen geeigneten Stammzellenspender für ihren Kameraden.

Mit diesem Aufruf sucht die Münchner Feuerwehr nach einem passenden Spender für ihren Kameraden Michael. © Berufsfeuerwehr München

Am 9. November findet daher eine große Registrierungsaktion statt. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich zwischen 9 und 13 Uhr an fünf Standorten in München (Adressen weiter unten) als Stammzellspender registrieren lassen.

Bei einem Routinecheck stellten die Ärzte bei Michael auffällige Blutwerte fest. Weitere Untersuchungen brachten die traurige Gewissheit.

"Der Alltag besteht plötzlich nicht mehr aus Familie, Freunden und Feuerwehr, sondern aus Chemotherapie", schreibt die Münchner Berufsfeuerwehr in ihrem Aufruf.

"Währenddessen vermissen seine Kollegen und Kolleginnen seinen trockenen Humor und seine besonnene Art. Schließlich ist Michael immer für seine Mannschaft da. Auch, wenn noch lange nach Feierabend Dinge geklärt werden müssen, ist auf ihn Verlass."