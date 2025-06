25.06.2025 12:02 Heckenbrand ruft Feuerwehr auf den Plan, Flammen greifen auf Carport und Fahrzeug über

In der Brunhamstraße in Aubing sind eine Hecke, ein Carport und ein Auto am Mittwoch bei einem Brand beschädigt worden. Die Münchner Feuerwehr musste anrücken.

Von Jan Höfling

München - Alle Hände voll zu tun für die Münchner Feuerwehr: In der Brunhamstraße im Stadtteil Aubing sind eine Hecke, ein Carport und ein Auto am Mittwochmorgen bei einem Brand beschädigt worden. Alles in Kürze Heckenbrand in München-Aubing zerstört Carport und Auto

Feuerwehr löscht Brand nach 15 Minuten

Wohnhaus durch schnelles Eingreifen gerettet

Stromversorgung im Wohngebiet teilweise unterbrochen

Ermittlungen zur Brandursache laufen Mehr anzeigen Die Münchner Feuerwehr musste anrücken. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Angaben der Feuerwehr zufolge war der Notruf um 6.53 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Demnach brannte zunächst eine Hecke, Flammen griffen allerdings zügig auf ein Carport über. Auch ein in diesem abgestelltes Auto wurde beschädigt. Bereits auf der Anfahrt war für die Feuerwehrleute eine Rauchsäule sichtbar. Zwei Atemschutztrupps mit drei Hohlstrahlrohren machten sich sofort ans Werk, nach 15 Minuten war der Brand gelöscht. Eine weitere Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus konnte somit verhindert werden. Die Kräfte kontrollierten den betroffenen Bereich abschließend mit einer Wärmebildkamera und löschten letzte Glutnester ab. Informationen zur Höhe des beim Feuer entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Da durch die Flammen ein Stromverteiler in Mitleidenschaft gezogen worden war, mussten die Stadtwerke einen Teil des Wohngebietes stromlos schalten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa