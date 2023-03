Feuerwehreinsatz in Erding: Für Frau (†83) kommt jede Hilfe zu spät

Die Feuerwehr konnte die Seniorin nicht mehr retten. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es in den frühen Morgenstunden zu dem Wohnungsbrand in der Herzogstandstraße gekommen, die Flammen laut den Beamten um 7.23 Uhr gemeldet worden.

Die angerückten Feuerwehrkräfte konnten die 82 Jahre alte Bewohnerin trotz aller Bemühungen nur noch leblos aus dem Mehrfamilienhaus bergen.

Zwei Bewohner und drei Feuerwehrleute mussten wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar. Auch zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keinerlei Informationen vor.