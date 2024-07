Verzwickte Situation: Schulausflug endet mit Feuerwehreinsatz

München - Die Feuerwehr musste ein Mädchen auf einem Spielplatz in München aus einer verzwickten Situation befreien.

Das Kind steckte zwischen zwei Metallrohren fest. © Berufsfeuerwehr München

Die Neunjährige war am Montagvormittag mit ihrer Schulklasse auf einem Spielplatz in der Ziegeleistraße in Lochhausen. Das teilte die Münchner Berufsfeuerwehr mit.

Demnach rutschte sie beim Spielen zwischen zwei Metallrohre eines Spielgeräts. Durch den Druck der Rohre schwoll das Bein an und das Kind konnte sich nicht mehr befreien.

Die Rettungskräfte bogen die Metallrohre mit einem hydraulischem Spreizer auseinander und befreiten das Mädchen.