500 Kilogramm schwerer Ast ruft Feuerwehr auf Plan: Spezielles Gerät notwendig!

Die Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war der Notruf am Freitag gegen 11.41 Uhr bei der Leitstelle eingegangen, die Retter sofort in die Eschenrieder Straße im Münchner Stadtteil Langwied ausgerückt.

Der Platzwart des dortigen Campingplatzes hatte die Einsatzkräfte verständigt. Diese stellten vor Ort demnach schnell fest, dass die alarmierte Drehleiter und auch die bereits vorhandene Manpower nicht ausreichten, um den Ast entfernen zu können. Der Kran der Feuerwehr musste entsprechend ran.

Laut Bericht sicherten zwei Feuerwehrler im Korb der Drehleiter befindlich den großen Ast mit einer Bandschlinge. Langsam wurde ebenjener danach angehoben, mit einer Motorsäge abgetrennt und von dem Kranführer auf einer Freifläche abgelegt.