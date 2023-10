Flammen schlagen aus den Fenstern: Münchner Geschäft brennt lichterloh

Die Münchner Feuerwehr kämpfte mit 80 Kräften gegen das Feuer im Obergeschoss des Hauses. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr zum Brand in den Lagerräumen des Sportgeschäfts in der Wasserburger Landstraße.

Ein Mitarbeiter hatte das Feuer beim Betreten des Ladens gerochen und die Feuerwehr alarmiert.

Bei der Anfahrt war der Rauch aus dem Geschäft dann schon von Weitem für die Einsatzkräfte ersichtlich. Im Obergeschoss des Hauses schlugen dann bereits Flammen aus den Fenstern.

Das Feuer wurde von 80 Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht. Um auszuschließen, dass sich der Brand weiter ausbreitete, öffneten die Einsatzkräfte das Dach an zwei Stellen.