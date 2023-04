Gasgeruch ruft Feuerwehr auf Plan: Bewohner haben bei Brand Glück im Unglück

München - Nur noch warmes Wasser aus den Leitungen und Gasgeruch! Ein Notruf mehrerer Anwohner hat im Münchner Stadtteil Neuhausen am Ostersonntag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Im Untergeschoss konnte im Heizungskeller eine leichte Verrauchung festgestellt werden. Um eine Ausbreitung des Brandrauches in das Treppenhaus zu verhindern, wurde seitens der Helfer mit einem Hochleistungslüfter ein Überdruck erzeugt, der Rauch konnte über ein Kellerfenster entweichen.

Die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Wendl-Dietrich-Straße alarmierten die Einsatzkräfte demnach gegen 19.48 Uhr, nachdem sie vergeblich versucht hatten, den Hausmeister zu erreichen.

Mit einer Wärmebildkamera konnte die Feuerwehr zudem einen in der Zwischenzeit wieder erloschenen Schwelbrand an einem Heizungsboiler feststellen. Die Gasversorgung des Hauses wurde von den Stadtwerken daraufhin abgesperrt, der an der Heizungsanlage entstandene Sachschaden kann den Angaben zufolge derzeit noch nicht beziffert werden.