Hund springt vom Wehr in die Isar: Frau reagiert sofort

München - Am Wochenende sorgte die Abenteuerlust eines Hundes für einen Wasserrettungseinsatz an der Isar.

Von der Wehranlage war ein Hund in die Isar gesprungen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Montag mitteilte, war eine Frau am Sonntag gegen 16 Uhr mit ihrem Hund "Cuba" an der Wehranlage Oberföhring spazieren.

Den zweijährigen Rhodesian Ridgeback packte offenbar die Abenteuerlust und so sprang der Hund plötzlich über die Mauer in die Isar.

Die starken Regenfälle der letzten Tage haben den Münchner Fluss anschwellen lassen und in ein braunes, reißendes Gewässer verwandelt.

Cubas Besitzerin reagierte sofort und alarmierte geistesgegenwärtig die Feuerwehr. Derweil konnte sich ihr Hund aus dem Strudel in ruhigeres Gewässer vor einem geschlossenen Schleusentor retten.