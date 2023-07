Schwarzer Rauch quillt aus Münchner Haus: Enormer Schaden

München - Ein Kellerbrand in der Messestadt Riem hat am Freitagabend einen großen Schaden angerichtet.

Mit Atemschutz ausgerüstet konnten sich die Feuerwehrleute in das verrauchte Gebäude vorwagen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Samstag mitteilte, kam es am Freitag gegen 21.39 Uhr zum Brand in einem Appartementhaus in der Willy-Brandt-Allee.

Mehrere Anrufer hatten sich bei der Einsatzzentrale gemeldet und schwarzen Rauch aus dem Keller des Hauses gemeldet.

Zunächst war unklar, ob das Feuer im Keller oder in der Tiefgarage des Hauses ausgebrochen war.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten sich die Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit Atemschutz ausgerüstet, machten sich die Feuerwehrleute durch den dichten Qualm auf die Suche nach dem Brandherd.

Dieser konnte schließlich in einem Müllraum im Keller ausfindig gemacht werden. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, doch der massive Rauch hatte sich überall ausgebreitet. Laut Feuerwehr waren fünf mobile Hochleistungslüfter nötig, um den Bereich vom Rauch zu befreien.