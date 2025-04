22.04.2025 09:03 Bagger brennen auf Baustelle: Feuerwehrleute haben alle Hände voll zu tun

Die Münchner Feuerwehr hatte in der Nacht auf Dienstag alle Hände voll zu tun: In der Wolfratshauser Straße in Obersendling standen zwei Bagger in Flammen.

Von Jan Höfling

München - Die Feuerwehr hatte in der Nacht auf Dienstag alle Hände voll zu tun: In der Wolfratshauser Straße im Stadtteil Obersendling standen Bagger in Flammen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist enorm. In München haben in der Nacht zwei Bagger gebrannt. © Berufsfeuerwehr München Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Kräfte um kurz nach 3 Uhr zum Brandort geeilt. Zuvor war bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf eingegangen. Beim Eintreffen brannten zwei Bagger auf einer Baustelle für einen Fahrradweg. Es dauerte rund 50 Minuten, ehe der Brand gelöscht werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. München Feuerwehreinsatz Flammen in Schlafzimmer: Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun, Lob für Bewohnerinnen Der Einsatz war für die Feuerwehrleute damit aber nicht beendet. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten noch auslaufende Betriebsstoffe der Baumaschinen aufgenommen und die Brandstelle für die Arbeit der Polizei ausgeleuchtet werden. Der von den Flammen verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 400.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen der Münchner Polizei zur Brandursache dauern an.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München