10.07.2024 21:33 Laster in Flammen! Fahrer mit schweren Verbrennungen in Klinik eingeliefert

Ein Lastwagen ist am Mittwochabend auf einem Betriebsgelände in München in Brand geraten. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von Marco Schimpfhauser

München - Auf einem Betriebsgelände in der Münchner Mälzereistraße ist am Mittwochnachmittag die Fahrerkabine eines Lastwagens in Flammen gestanden. Beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, wurde der Fahrer schwer von den Flammen verletzt. © Berufsfeuerwehr München Der Alarm wurde laut Münchner Berufsfeuerwehr gegen 17 Uhr abgesetzt. "An der Einsatzstelle wurden sofort Löschmaßnahmen eingeleitet und der schwer verletzte 50-jährige Fahrer erstversorgt", teilten die Brandbekämpfer mit. "Dieser hatte noch Löschversuche unternommen und sich dabei schwere Verbrennungen im Bereich des Oberkörpers zugezogen." München Feuerwehreinsatz EM-Grillparty läuft aus dem Ruder: Wohnung in München unbewohnbar! Der Mann sei schwerverletzt mit einem Rettungswagen in den Schockraum eines Münchner Krankenhauses gebracht worden, heißt es weiter. Was die Ursache für das Feuer gewesen sein könnte, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrerkabine wurde völlig zerstört. Auch der Auflieger sei erheblich beschädigt worden.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München