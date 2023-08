Mann will Wespennest entfernen und löst Feuerwehreinsatz aus

München - Weil ein Mann auf eigene Faust ein Wespennest entfernen wollte, musste die Feuerwehr am gestrigen Samstag in München ausrücken.

Die Feuerwehr stellte sicher, dass der Brand vollständig gelöscht war. © Berufsfeuerwehr München

Der Bewohner eines Reihenhauses in der Paosostraße am Westkreuz "wählte leider die falschen Mittel", um ein Wespennest in einem Rollokasten zu entfernen, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte.

Demnach sprühte er Schaumfestiger in den Kasten und entzündete diesen.

Da es dadurch zu deutlicher Rauchentwicklung kam, wählte er am Samstag gegen 17.50 Uhr den Notruf. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte er die Flammen weitestgehend gelöscht.

Die Feuerwehr öffnete den Rollokasten und entfernte sämtliches Brandgut. Außerdem wurde der Raum entlüftet.

"Nach einer intensiven Aufklärung verließen die Einsatzkräfte wieder die Einsatzstelle", so die Retter.