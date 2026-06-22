Mehrere Meter von Lkw mitgeschleift: Seniorin muss von Feuerwehr freigeschnitten werden

München - Eine 80-jährige Frau ist am Montagvormittag von einem Lastwagen in der Münchner Willibaldstraße erfasst und anschließend einige Meter mitgezogen worden. Sie wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr musste die Frau unter dem Lkw befreien. © Feuerwehr München

Die Frau wollte demnach gegen 9.45 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem Gehweg einer Straße auf die Fahrbahn einer weiteren Straße fahren.

An der Kreuzung stieß sie den Angaben zufolge mit dem Laster eines 24-jährigen Fahrers zusammen, der ebenfalls abbiegen wollte. Die Seniorin wurde eingeklemmt und musste befreit werden.

Unter beengten Platzverhältnissen zerlegten die Feuerwehrkräfte mit Schneidgeräten sowohl das Fahrrad als auch Teile des Lkw-Unterbodens, die die Einklemmung verursacht hatten. Gleichzeitig wurden Hebewerkzeuge bereitgestellt, um den Lastwagen bei Bedarf anzuheben und zusätzlichen Raum für die Rettung zu schaffen.

Die 80-Jährige musste laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lkws wurde durch die Polizei und das Kriseninterventionsteam betreut.