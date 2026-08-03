Hubschrauber landet im Englischen Garten: Mann dank Zufall das Leben gerettet

München - Einem Mann, der im Englischen Garten von einem Insekt in den Hals gestochen wurde, konnte dank eines Zufalls das Leben gerettet werden.

Im Englischen Garten in München landete ein Hubschrauber samt Notarzt. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag im Englischen Garten, um an kritischen Stellen von Eisbach und Schwabinger Bach zu üben.

Kurz vor 18 Uhr wandten sich dann zwei Personen an die Feuerwehr, weil einer von ihnen von einem Insekt in den Hals gestochen worden war und Atemprobleme hatte.

Das medizinische Personal der Feuerwehr erkannte sofort den Ernst der Lage und alarmierte umgehend einen Rettungswagen sowie eine Notarztbesatzung.

Am schnellsten verfügbar war ein Intensivtransporthubschrauber (ITH), der deshalb im Park landete. Wie sich herausgestellte gerade rechtzeitig, denn der Zustand des Patient hatte sich inzwischen sehr verschlechtert.

So musste der Notarzt sofort intensivmedizinische Maßnahmen durchführen, damit der Mann in eine Klinik gebracht werden konnte.