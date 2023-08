Münchner Feuerwehr im Einsatz: Brand in Teeküche eines Betriebes

München - In einem Industriegebäude in München ist es zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, bemerkte ein Passant am Mittwoch gegen 18.53 Uhr den Rauch aus einem Fenster im Keller des Gebäudes in der Tegernseer Landstraße in Giesing und alarmierte die Rettungskräfte.

Demnach waren Möbelstücke einer Teeküche für die Angestellten eines Betriebes in Brand geraten.

Die Retter konnten das Feuer zügig löschen. Anschließend wurde der Keller mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die darüberliegenden Etagen auf eine mögliche Rauchausbreitung kontrolliert.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.