Nacht-Einsatz in München-Solln: Carports stehen in Flammen
München - Die Münchner Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in Solln alarmiert.
Wie die Rettungskräfte mitteilten, ging der Notruf gegen 2.40 Uhr ein. Als die Helfer in der Sollner Straße eintrafen, standen zwei Carports in Flammen und das Feuer drohte, auf eines der angrenzenden Wohngebäude überzugreifen.
Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem Schnellangriff zügig löschen. Die angrenzenden Gebäude wurden geschützt und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.
"Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Häuser zwar in Mitleidenschaft gezogen worden waren, jedoch keine weitere Gefahr bestand", so die Feuerwehr.
Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Häuser zurückkehren.
Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Münchner Berufsfeuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Berifsfeuerwehr München