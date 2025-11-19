Nacht-Einsatz in München-Solln: Carports stehen in Flammen

München - Die Münchner Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in Solln alarmiert.

Mitten in der Nacht musste die Feuerwehr in die Sollner Straße ausrücken. © Berifsfeuerwehr München

Wie die Rettungskräfte mitteilten, ging der Notruf gegen 2.40 Uhr ein. Als die Helfer in der Sollner Straße eintrafen, standen zwei Carports in Flammen und das Feuer drohte, auf eines der angrenzenden Wohngebäude überzugreifen.

Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem Schnellangriff zügig löschen. Die angrenzenden Gebäude wurden geschützt und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

"Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Häuser zwar in Mitleidenschaft gezogen worden waren, jedoch keine weitere Gefahr bestand", so die Feuerwehr.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Häuser zurückkehren.